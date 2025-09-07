10 آلاف طن من المساعدات الإماراتية دخلت إلى قطاع غزة منذ فتح المعابر

عبرت خمس قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية إلى قطاع غزة هذا الأسبوع عبر معبر رفح المصري، في إطار جهود الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة.

وتتألف القوافل من 100 شاحنة حملت أكثر من 2376 طناً من المساعدات، تشمل المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء.

وبذلك، تجاوز إجمالي المساعدات التي دخلت إلى القطاع من معبر رفح منذ فتح المعابر، 10 آلاف طن.

ويشرف فريق المساعدات الإماراتية الموجود في مدينة العريش على تحميل المساعدات بشكل دقيق، ومتابعة عمليات إيصالها عبر معبر رفح، وضمان وصولها إلى المستفيدين في قطاع غزة.

وتضاعف الإمارات جهودها منذ بداية الهدنة، حيث كثّفت عمليات الإغاثة الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع، ما أسهم بشكل كبير في تخفيف الأوضاع الإنسانية ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وتؤكد دولة الإمارات التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والتخفيف من آثار الأوضاع الراهنة، ووقوفها الدائم إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة.