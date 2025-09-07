«901» في شرطة دبي يتعامل مع 542 ألف مكالمة وبريد إلكتروني ومحادثة

تمكن مركز الاتصال «901» في شرطة دبي، المُخصص للحالات غير الطارئة والرد على استفسارات المتعاملين وتقديم الخدمات لهم، من التعامل مع 542 ألفاً و686 مكالمة هاتفية وبريد إلكتروني ومحادثة فورية أجراها الموظفون المُختصون مع المتعاملين عبر تطبيقات الدردشة، وذلك في النصف الأول من العام الجاري.

وأفاد مدير مركز إسعاد المتعاملين في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، عبدالله إبراهيم، بأن مركز الاتصال «901»، استقبل في النصف الأول من العام الجاري 393 ألف مكالمة هاتفية من المتعاملين على مستوى إمارة دبي، وتعامل مع 96 ألفاً و610 رسائل عبر البريد الإلكتروني، وأجرى 53 ألفاً و76 محادثة فورية مع عبر تطبيقات الدردشة.

وأكد أن المركز الاتصال «901» يعمل على تحقيق توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد أفراد المجتمع وجعل دبي «المدينة الأكثر أمناً» عبر الاستجابة السريعة للمكالمات، وتطبيق التقنيات الحديث في الإجابة على استفسارات المتعاملين بمختلف اللغات.

وأوضح أن مركز الاتصال يتضمن ثلاث منصات رئيسة مُخصصة للرد على المكالمات الهاتفية والرسائل البريدية والتطبيقات الذكية وخدمات الدردشة الخاصة بالمتعاملين، مبيناً أن «المنصة الأولى» تضم موظفين مُتخصصين في التعامل والرد على «المكالمات الهاتفية والاستفسارات»، وتتمثل مهمتهم في الرد على الشكاوى والاقتراحات والطلبات. و«المنصة الثانية» تضم موظفين يتعاملون مع «المكالمات الهاتفية الخاصة بالمعاملات فقط»، ومهمتهم استقبال المعاملات من الجمهور عبر القنوات الذكية لشرطة دبي المُختلفة والرد عليها في وقت قياسي، فيما «المنصة الثالثة» مُخصصة «للموظفين الذين يتمتعون بالمهارات الكتابية»، وتتمثل مهمتهم في الرد على طلبات المتعاملين عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وخدمة الدردشة إلى جانب التعامل والرد على الخدمات المُقدمة عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، وتطبيق عين الشرطة، وخدمة الإبلاغ عن جريمة، وغيرها من الخدمات الذكية.

وأشاد بجهود الكوادر المواطنة التي تعمل في مركز الاتصال للرد على مكالمات والاستفسارات على مدار الساعة بخبرة وكفاءة عالية، مُحققين توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد المجتمع وسرعة الاستجابة في الرد على المتعاملين.

جدير بالذكر أن مركز الاتصال «901» يقدم لأفراد الجمهور العديد من الخدمات، منها الجنائية، والمرورية، وإصدار الشهادات إلى جانب الخدمات المجتمعية.