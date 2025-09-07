أمطار متوقعة وانخفاض في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة غداً، مع سقوط أمطار على مناطق مختلفة من الدولة، فيما تشهد الإمارات خسوفاً مساء اليوم.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، إن الخسوف هو أول خسوف كلي للقمر تشهده الإمارات منذ نحو سبع سنوات، أي منذ الخسوف الكلي للقمر الذي شهدته صيف 2018، مشيراً إلى أن الخسوف الكلي الذي سيليه وستشهده الإمارات سيكون شتاء 2029.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الطقس اليوم سيكون رطباً صباحاً، خصوصاً على السواحل، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خصوصاً الشمالية والساحلية، أما الرياح فتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتصل سرعتها إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس غد رطباً صباحاً، خصوصاً على السواحل، مع احتمال تشكل ضباب خفيف، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خصوصاً الشمالية والساحلية، وقد يشهد سقوط أمطار خفيفة وانخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة.

وأشار إلى احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، الثلاثاء المقبل. ويكون الطقس غائماً جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، كما يتوقع أن يكون طقس الأربعاء المقبل رطباً صباحاً على بعض المناطق الغربية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف. ويكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً، يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر.