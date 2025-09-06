أمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة من الدولة

شهدت مناطق مختلفة من الدولة أمس، سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، التي أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، فيما توقّع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار اليوم وغداً.

وأصدر المركز تحذيرات للسائقين بضرورة القيادة الآمنة، والالتزام بإجراءات السلامة على الطرق أثناء تكوّن السحب الركامية وسقوط الأمطار.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية. كما فعّلت منظومة خفض السرعات إلى 80 كلم في الساعة على عدد من الطرق الخارجية، منها طريق الشويب، وطريق الشيخ طحنون بن محمد (الهير - الفقع).

ودعا المركز الوطني للأرصاد السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمع المياه، وتجنب الأماكن المفتوحة أو المرتفعة أثناء حدوث البرق والرعد، والانتباه لهبات الرياح الهابطة التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، مناشداً الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية، مع سقوط أمطار خفيفة، ويكون رطباً ليلاً وصباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. كما توقّع سقوط أمطار خفيفة غداً، مع احتمال تشكّل الضباب.

