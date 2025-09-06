موقف نبيل لطفل في العين

أقدم طفل أمس، في منطقة المصباح بمدينة العين على إزاحة حاوية قمامة كانت قد تحرّكت بفعل الرياح الشديدة أمس، إلى وسط طريق سيح البويضات، ما شكّل خطراً على حركة المركبات.

وخلال محاولته إبعاد الحاوية، سارع أحد الأشخاص إلى مؤازرته، فتمكنا معاً من دفعها إلى خارج الطريق، في موقف يجسّد روح التعاون والمسؤولية المشتركة. وقد لقي تصرّف الطفل إشادة من الحاضرين الذين اعتبروا ما قام به مثالاً على الشهامة والحرص على خدمة المجتمع وصون سلامة أفراده.