«أكاديمية أنور قرقاش» تستقبل دفعة جديدة من دبلوماسيي المستقبل

استقبلت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية دفعة جديدة من طلبة برامجها الأكاديمية للعام الدراسي 2025-2026، شملت الدفعة الـ11 من طلاب دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، والدفعة التاسعة من طلاب ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، والدفعة الخامسة من طلاب ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، والدفعة الثانية من طلاب ماجستير الآداب في القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية.

وتم تنظيم الفعالية الخاصة باستقبال الطلبة الجدد «دبلوماسيي المستقبل» في مقر الأكاديمية بأبوظبي، بحضور المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة عضو مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، زكي أنور نسيبة، ووزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، ومدير عام الأكاديمية، نيكولاي ملادينوف، ونائب مدير عام الأكاديمية، الدكتور محمد إبراهيم الظاهري.

وأكد زكي نسيبة أن الدبلوماسية الإماراتية أصبحت أكثر من مجرد أداة للتفاوض السياسي، بل تحولت إلى وسيلة استراتيجية لتعزيز التنمية والسلام العالمي، لافتاً إلى الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الدبلوماسية الإماراتية في إحلال السلام، ودعم برامج التنمية حول العالم.

وقال إن الدبلوماسية في عالم اليوم لم تعد محصورة في التفاوض السياسي، بل أصبحت أداة استراتيجية لبناء شراكات اقتصادية تدعم مسيرة التنمية الوطنية، وجسراً إنسانياً يحمل الأمل والدعم للشعوب في أوقات الشدة، ووسيلة لتعزيز علاقات الدولة الخارجية، وتوسيع نطاق تأثيرها في الساحتين الإقليمية والدولية.