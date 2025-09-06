الإمارات وقطر توقعان تفاهماً لتطوير التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ودولة قطر، ممثلة في وزارة العمل، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتطوير التشريعات في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، وذلك على هامش الاجتماع الـ11 للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في دولة الكويت.

وقع المذكرة وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، ووزير العمل في دولة قطر، الدكتور علي بن صميخ المري، انطلاقاً من التزام البلدين الشقيقين تعزيز التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة.

وتدعم المذكرة تحفيز تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون، عبر تطوير وسائل واشتراطات تسجيل وتوظيف الباحثين عن عمل، ومشاريع التدريب، وإعادة تأهيل القوى العاملة والموارد البشرية الوطنية، ودعم مسار حوار أبوظبي، وحوار الدوحة، عبر إدارة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحسين حوكمة انتقال العمالة الوافدة في ممرات الانتقال لغرض العمل ما بين آسيا وإفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها من المجالات.

وسيعمل الجانبان عبر لجان خاصة على إطلاق مبادرات مشتركة، وتبادل الخبراء لتقديم المشورة الفنية، ونقل التجارب الرائدة، إضافة إلى تبادل أحدث المعلومات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بسوق العمل.