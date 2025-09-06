شرطة أبوظبي تستقبل المبتعثين الجدد

نفذت شرطة أبوظبي فعالية «استقبال المبتعثين الجدد للعام 2025» ضمن الخطة السنوية لإدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية، بالتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات وإدارة المعلومات الأمنية، انسجاماً مع تطلعاتها نحو الاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية وإعدادها بما يواكب المتغيرات المستقبلية ومتطلبات العمل الأمني.

وأكد نائب مدير إدارة البعثات، العقيد حمد أحمد الرميثي، حرص القيادة الشرطية على تطوير الموارد البشرية ودعم المبتعثين في مسيرتهم الأكاديمية، مشيراً إلى أهمية استثمار هذه المرحلة الدراسية في اكتساب العلوم والمعارف الحديثة بما يسهم في صقل الخبرات وتوظيفها في تطوير الأداء الشرطي والارتقاء بمنظومة العمل الأمني.