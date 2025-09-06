مخالفات مرورية غير قابلة للدفع «أونلاين» تُربك مُلّاك مركبات

يواجه ملاك مركبات على مستوى الدولة، إرباكاً عند اكتشاف مخالفات مرورية على ملفاتهم المرورية غير قابلة للدفع «أونلاين».

ويزيد هذا الإرباك خاصة عندما يكون محل إقامة صاحب المركبة في إمارات أو أماكن بعيدة عن محل ارتكاب المخالفة، لأنها تضطره إلى قطع رحلة طويلة من أجل فك القيود عن المخالفة.

وتضع إدارات المرور على مستوى الدولة قيوداً على بعض المخالفات التي تشكل خطراً على حياة السائقين وسلامة مستخدمي الطريق، فيما توفر خدمات إلكترونية وذكية تمكن السائقين من تحويل النقاط المرورية المترتبة على تلك المخالفات إلى رخص قيادتهم.

وأكدت شرطة أبوظبي لـ«الإمارات اليوم» أن المخالفات المرورية التي تكون غير قابلة للدفع أونلاين هي تلك التي يكون عليها قيود مثل النقاط المرورية أو حجز المركبة، إذ تتطلب من صاحب المركبة القيام بفك القيود، ومن ثم دفع المخالفة المرورية.

وأكدت أنه يمكن للمتعامل تسوية قيود هذه المخالفات بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى الحضور إلى مركز خدمة المتعاملين، إذ يمكن تحويل النقاط المرورية إلى رخصة قيادة صاحب المركبة عبر تطبيق «تم»، وكذلك بالنسبة لتنفيذ قيد حجز المركبة، إذ يمكن دفع بدل الحجز أو القيام بتنفيذ الحجز الذكي للمركبة، ومن ثم استكمال عملية دفع المخالفة المرورية.

وحسب قانون السير والمرور الاتحادي، يوجد 24 مخالفة مرورية تقع على مرتكبها عقوبة حجز المركبة فترات تراوح بين أسبوع و90 يوماً، و61 مخالفة يترتب عليها نقاط مرورية بين 4 و24 نقطة، من إجمالي 114 مخالفة مدرجة في القانون.

وأوضحت شرطة أبوظبي آلية الحصول على خدمة تحويل النقاط المرورية إلى رخصة قيادة السائق عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة أبوظبي أو تطبيق ومنصة «تم» للخدمات الحكومية في أبوظبي.

وتبدأ خطوات الخدمة بالدخول إلى قائمة الخدمات ومنها اختيار خدمة تسجيل النقاط المرورية ثم إدخال الملف المروري الخاص بك في حال مالك المركبة هو السائق ثم متابعة، أما إذا كان صاحب المخالفة غير مالك المركبة فيتم إدخال رقم الملف المروري للمركبة واختيار المخالفة المسجل عليها النقاط ومراجعة البيانات المختارة وتدقيقها ثم إجراء التسجيل، ليتم استلام رمز التفعيل في رسالة نصية عبر الهاتف وإدخال الرمز المرسل وتأكيد الإرسال، بعدها تكتمل عملية التسجيل.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها بتسخير أحدث التقنيات لتعزيز عملية الاتصال والتواصل مع الجمهور بكل قطاعاته وتقديم خدمات سهلة وذكية للمتعاملين.

وأشارت إلى توفيرها خدمة الحجز الذكي للمركبات في جميع مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في إجراءات حجز المركبات وآلية تطبيق نظام الحجز الذكي للمركبات.

ودعت السائقين للاستفادة من الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لتمكين مالك المركبة من إبقاء مركبته المطلوبة للحجز تحت رعايته خلال مدة الحجز في الموقع الذي يختاره.

وأشارت إلى أنه يسمح للمستفيدين من الخدمة بالعناية بالمركبة وتشغيلها لضمان سلامتها من أضرار التوقف الطويل من خلال تثبيت جهاز الحجز الذكي في المركبة، مع إمكانية تحريك المركبة عند الحالات الطارئة فقط.

وبدأت إدارات المرور تطبيق نظام النقاط السوداء الاتحادية في 2008 على المخالفات المرورية، من بينها مخالفتان يتم سحب الرخصة فيهما مباشرة، وتحميل مخالفهما الحد التراكمي (24 نقطة)، وهما استعمال المركبة في نقل الركاب دون ترخيص، واستعمال المركبة في نقل مواد خطرة أو قابلة للاشتعال دون ترخيص، فيما يتم تسجيل 23 نقطة على ست مخالفات، من أبرزها قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وتسجيل 12 نقطة مرورية على ثماني مخالفات من أبرزها تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كلم في الساعة.

برنامج تخفيض النقاط

توفر شرطة أبوظبي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية خدمة برنامج تخفيض النقاط المرورية من خلال تخفيض 8 نقاط مرورية في حال وجود أقل من 24 نقطة مرورية على رخصة القيادة، مقابل رسوم قدرها 800 درهم وحضور دورة تأهيل مخالفي قانون السير والمرور، وبرنامج استرجاع رخصة القيادة، في حال وجود 24 نقطة مرورية على رخصة قيادة قائد المركبة، مقابل رسوم قدرها 2400 درهم وحضور دورة تأهيل مخالفي قانون السير والمرور.

• 61 مخالفة يترتب عليها نقاط مرورية بين 4 و24 نقطة من إجمالي 114 مخالفة مدرجة في القانون.