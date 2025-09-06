شرطة دبي: السرعة الزائدة تتصدر أسباب الحوادث البليغة

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من خطورة السرعة الزائدة التي تعتبر العدو الأول لأمن الطرق، مؤكدة أنها تتسبب سنوياً في حوادث مميتة تخطف الأرواح وتترك وراءها مآسي إنسانية لا تُمحى.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن السرعة الزائدة مازالت تتصدر قائمة الأسباب المؤدية للحوادث البليغة، مشيراً إلى أن «السائقين الذين يتجاوزون السرعات القانونية يضعون أنفسهم والآخرين في دائرة الخطر، لأن فقدان السيطرة على المركبة عند السرعات العالية يقلل فرص النجاة بشكل كبير».

وبيّن أن «القيادة بسرعات عالية تقلل قدرة السائق على السيطرة على المركبة، ما يجعل فرص النجاة في حالة وقوع حادث شبه معدومة»، مشيراً إلى أن «ثواني قليلة من التهور قد تغيّر حياة أسر بأكملها».

وأشار إلى أن شرطة دبي تواصل جهودها للحد من هذه الظاهرة عبر تكثيف الضبط الميداني باستخدام أجهزة الرادار والدوريات الذكية، والتوسع في الأنظمة التقنية الحديثة لرصد المخالفين، إلى جانب الحملات التوعوية.