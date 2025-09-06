اللواء أحمد المهيري: التدريب الركيزة الأساسية لصناعة القيادات الشرطية

أكد نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، أن التدريب يمثل الركيزة الأساسية لصناعة الكفاءات والقيادات الشرطية القادرة على مواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل، مشدداً على أن شرطة دبي ماضية في الاستثمار بالعنصر البشري باعتباره رأس المال الحقيقي لمسيرة التطوير.

جاء ذلك خلال زيارته إلى الإدارة العامة للتدريب، حيث كان في استقباله مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، العميد بدران الشامسي، ومدير الإدارة العامة للتدريب، العميد أحمد محمد مرداس، وعدد من كبار الضباط.

واستعرض الاجتماع التحديات والفرص المطروحة أمام العملية التدريبية، والخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز جودة البرامج التدريبية ورفع كفاءة الموظفين في مختلف القطاعات. كما اطلع على إحصاءات التدريب للسنوات الثلاث الماضية، التي عكست حجم البرامج والدورات المنفذة، ومؤشرات مشاركة الموظفين والاستفادة منها.

واطلع المهيري على المشاريع المستقبلية في مجالات التدريب الجنائي والمروري والإداري، إضافة إلى خطة التدريب السنوية والميزانية المخصصة لها، التي تسهم في تمكين الكوادر الشرطية وتزويدها بالمهارات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة واحترافية.

وأعرب عن تقديره العاملين في الإدارة العامة للتدريب، مثمناً جهودهم في تطوير منظومة التدريب الشرطي، ومؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تقديم الدعم الكامل لمواصلة مسيرة التميز والإبداع في بناء وتطوير رأس المال البشري.