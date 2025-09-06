بطاقة «مديم».. مزايا ومنافع حصرية للمقبلين على الزواج

صممت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي برنامجاً للخصومات لدعم الشباب المنضمين لبرنامج تأهيل المقبلين على الزواج الذي يقدمه «مركز مِديم لإعداد الأسرة».

وتم تصميم البرنامج بهدف تعزيز جودة حياة الأسر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في إمارة أبوظبي.

ويشمل البرنامج باقات استثنائية من العروض والخصومات الحصرية، تقدّم بالتعاون مع أكثر من 30 شريكاً في القطاعين الحكومي والخاص. وسيتم منح المقبلين على الزواج بطاقة «مديم للمزايا والخصومات» فور الانتهاء من الجلسة الأولى ضمن برنامج تأهيل المقبلين على الزواج.

ويوفر برنامج «المزايا والمنافع» من مِديم بطاقة للمزايا والخصومات بالتعاون مع برنامج «فزعة»، وتشمل العديد من الباقات والعروض والخصومات التي تغطي مجالات وخدمات واسعة سواء من الفنادق، والعقارات، وخدمات حفلات الزفاف ومتاجر المفروشات، والمجوهرات والسفر والسياحة وغيرها، وذلك بهدف تقديم الدعم لمواطني إمارة أبوظبي المقبلين على الزواج خلال رحلة زواجهم نحو تكوين أسر سعيدة ومستقرة تسهم في بناء المجتمع وازدهاره. كما تشمل منافع ومزايا البطاقة عروضاً خاصة وحصرية بمصاريف الزواج كالقاعة والكوشة، والفِرق الغنائية، والتصوير، والإضاءة، والصوت، وديكورات الجدران والطاولات، والورود، وفستان العروس وغيرها، وخصومات على أكثر من 22 ألف منتج غذائي واستهلاكي من متاجر فزعة في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى خصومات لدى أكثر من 24 ألف منفذ تجاري (مطاعم، مراكز ترفيهية، محال بيع بالتجزئة، فنادق وغيرها).