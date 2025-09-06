تتساءل زوجة: أي خلاف بسيط بيني وبين زوجي يتسع ويكبر بسبب تدخل الأهل والمحيطين.. كيف نضع حدوداً لهذا التدخل دون خلق حساسيات عائلية؟

للحفاظ على العلاقة الزوجية يجب أن يتشارك الزوج والزوجة في إبداء الآراء واتخاذ القرارات في جو من التفاهم وأن يضعا حداً لتدخلات الأهل، فلا توجد حياة زوجية تخلو من بعض المشكلات، وبقليل من الهدوء والمحبة يستطيع الزوجان تقليل الخلافات.

يشعر الأقارب غالباً باستحقاق يخول لهم التدخل بين الزوجين وإعطاء آرائهم حول كيفية تنظيمهما لحياتهما أو خياراتهما الشخصية أو حتى تربية الأبناء، ويعتمد عمق هذا التدخل على الحدود التي يرسمها الزوجان للأهل والأقارب والأصدقاء من البداية.

يجب أن يعي الزوجان أهمية رسم حدود واضحة وصارمة للمحيطين، ويعي الآخرون في الوقت ذاته أنه مهما كان الاختلاف في جهات النظر بين الزوجين، فلا يحق لأحد التدخل ما لم يطلبا منه صراحة ذلك.

وأخيراً، التفاهم بين الزوج والزوجة أولى قواعد التعامل مع تدخل الأهل والأقارب، ووضع حدود واضحة، والحفاظ على أسرار البيت وعدم إفشائها أمام الآخرين مهما كانوا قريبين، وإيقاف التطفل وكثرة الأسئلة من بدايتها، وعدم السماح بالتعليقات والانتقادات المستمرة لشريك الحياة حتى في غيابه، والانتباه للأسلوب التحريضي لدى البعض لتأليب الزوجين على بعضهما.

المستشار الأسري الدكتور سيف راشد الجابري

أستاذ محاضر في الثقافة والمجتمع بعدد من الجامعات الإماراتية