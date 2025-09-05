طفل ومقيم يبعدان حاوية عن الطريق في مشهد إنساني بالعين

في لفتة تعبّر عن القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات، أقدم طفل ومقيم اليوم في منطقة المصباح بمدينة العين على إزاحة حاوية قمامة كانت قد تحرّكت بفعل الرياح الشديدة إلى وسط طريق سيح البويضات، ما شكّل خطراً على حركة المركبات.

وخلال محاولتهما إبعاد الحاوية، تمكّنا معاً من دفعها إلى خارج الطريق، في موقف يجسّد روح التعاون والمسؤولية المشتركة.

وقد لقي تصرّف الطفل والمقيم إشادة من الحاضرين الذين اعتبروا ما قاما به مثالاً على الشهامة والحرص على خدمة المجتمع وصون سلامة أفراده.