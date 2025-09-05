حكومة الإمارات تشارك في اجتماع وزراء ورؤساء الخدمة المدنية في دول «التعاون»

شاركت حكومة دولة الإمارات في الاجتماع الـ21 لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت، وترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت، شريدة عبدالله المعوشرجي، بحضور أمين عام مجلس التعاون، جاسم البديوي.

ترأست وفد الدولة وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عهود بنت خلفان الرومي، وضم الوفد مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فيصل بن بطي المهيري، والمدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة، إبراهيم فكري.

وأكدت عهود الرومي أن اجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يمثل منصة سنوية لمشاركة الرؤى، وتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون الخليجي المشترك، في مجال تطوير المواهب الحكومية، والكوادر البشرية المتخصصة الممكنة بالمهارات والخبرات، والقادرة على المشاركة الفاعلة في جهود صناعة حكومات المستقبل، مشددة على حرص حكومة دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة في تعزيز الشراكة الخليجية الهادفة لترسيخ منظومة مواهب متقدمة، ودعم الكوادر الحكومية للمشاركة في صناعة المستقبل.

وقالت إن نتائج ومخرجات الاجتماع، والنقاشات والتجارب التي استعرضها، ستسهم في دعم تنفيذ توجيهات قيادة دول مجلس التعاون، بتعزيز منظومة المواهب والموارد البشرية الحكومية، وتمكينها من مواكبة التغيرات المتسارعة عالمياً، وتزويدها بالإمكانات والحلول الكفيلة بتعزيز بيئة العمل الحكومي الجاذبة والحاضنة والممكنة للمواهب، ودعم مبادرات رفع الإنتاجية وتحسين جودة الحياة.

وبحث الاجتماع تعزيز العمل المشترك بين حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تطوير منظومة المواهب والموارد البشرية الحكومية، وآليات الاستفادة من التجارب الخليجية المتقدمة في مجال إدارة الموارد البشرية ورعاية واحتضان المواهب والعقول.

وتطرق المجتمعون إلى التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية، وأفضل الحلول الكفيلة بمواجهتها، وتعزيز إمكانات وقدرات الحكومات في ترسيخ بيئات عمل حكومي جاذبة ومحفزة للمواهب ورأس المال البشري، وتناولوا أبرز المتغيرات والمستجدات التي يشهدها العالم في هذا المجال.