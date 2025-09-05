فرصة لسقوط أمطار اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، وتمتد على بعض المناطق الساحلية، يصاحبها سقوط أمطار.

كما توقع المركز أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح اليوم على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، مثيرة الغبار والأتربة مع السحب، تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، تراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وتصل إلى 50 كم/س.

وأشار في نشرته اليومية إلى أن الموج سيكون خفيفاً إلى متوسط في كل من الخليج العربي وبحر عمان.