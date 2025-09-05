موسم «الصفرية» يبدأ غداً في الإمارات

يبدأ موسم «الصفرية»، غداً، في الإمارات، مع طلوع منزلة «الجبهة»، وهي أولى منازل الخريف، مؤذنة بتحول تدريجي في الطقس.

وتعد منزلة «الجبهة» بداية الموسم الزراعي الخريفي، حيث تبدأ الزراعة الفعلية، وتُنقل الفسائل وأشتال الأشجار إلى الأرض المستديمة مع مطلع أكتوبر، وتزرع البذور في المشاتل المحمية، لحمايتها من أشعة الشمس والرياح الجافة، كما تبدأ عمليات صرام التمور، ونضج ثمار مثل الرمان والليمون، ومنزلة «الجبهة» هي أربعة نجوم نيرة معترضة من الجنوب إلى الشمال، والنجم الجنوبي منها أزرق اللون، يشوبه بياض مضيء جداً من القدر الأول يسمى المليك أو «قلب الأسد».

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن «الصفرية» أو «الصفري» أول مواسم الخريف، يليه «الوسم»، ويمتد من السادس من سبتمبر إلى 15 أكتوبر، ويُعد المرحلة الانتقالية بين نهاية الصيف (القيظ) وبداية الشتاء.

و«الصفرية» مشتقة من «الصفر»، أي البداية أو العدّ الأول، إذ كان العرب يُطلقون على أول الشيء «صفراً» أو «يصفر»، كما قيل إنها سُميت بذلك لانطلاق موسم الارتحال من المحاضر إلى البوادي، حيث تخلو الديار (تصفر)، بسبب ترحال الناس بحثاً عن المطر والكلأ.

وقال الجروان إن «الصفرية» تبدأ بعد طلوع النجم سهيل، تليها المنازل القمرية الثلاثة: الجبهة، والزبرة، والصرفة، ويُقال إن أول الصفرية هو طلوع سهيل، وآخرها طلوع نجم السماك في أواخر أكتوبر، أما وفق حساب الدرور فتُحتسب الصفرية ضمن الـ100 الأولى من السنة الدرورية، بدءاً من طلوع سهيل حتى نهاية نوفمبر، وتُعدّ هذه المدة كلها من «صفري».

ومع بداية الصفرية حتى الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر، يستمر الحر، لكن تتزايد الرطوبة العالية، ما يؤدي إلى تشكل الضباب والندى في ساعات الصباح الباكر، كما تنشط الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة، ما يسهم في تكون السحب الركامية التي تؤثر في المناطق الجبلية مثل جبال الحجر في الإمارات وعُمان، وجبال السروات جنوب السعودية واليمن.

وسيُلاحظ برودة الأرض فجراً، خصوصاً مياه البرك المكشوفة، مع بداية تحسّن الأجواء، وبحلول منتصف الصفرية (منتصف أكتوبر)، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، وتُشعر البرودة فجراً، وتبدأ رياح «الأكيذب» بالنشاط، ما يسرّع من تغير الأجواء، إضافة إلى هبوب الرياح الشمالية التي تجلب معها السحب من جهة الشمال.