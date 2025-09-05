الإمارات تهنّئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي

هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الأمتين العربية والإسلامية، بذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً الله تعالى أن يعم السلام والاستقرار المنطقة والعالم أجمع.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «في ذكرى مولد سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، نبي الإنسانية والمحبة والأخلاق الكريمة، ندعو الله تعالى أن يعم السلام والاستقرار المنطقة والعالم أجمع، وتنعم البشرية بالأمن والوفاق».

وبارك صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، للأمة الإسلامية ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «نبارك للأمة الإسلامية ذكرى مولد خير البشر.. البشير النذير.. والسراج المنير.. ورحمة الله للعالمين.. صلى الله عليه وسلم.. ونسأل الله أن يعيد هذه الذكرى على أمته وعلى العالم وهم في خير، وأمان، وازدهار، واستقرار».

وقال سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عبر منصة «إكس»، أمس: «في ذكرى المولد النبوي الشريف، نستلهم السيرة العطرة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يحفظ الإمارات وأهلها، وأن يكتب لمنطقتنا والعالم أجمع السلام والطمأنينة».

