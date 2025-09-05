أحمد بن محمد: نستلهم من سيرة النبي الأكرم أسمى المعاني والصفات

بارك سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لقيادة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال سموّه في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «في ذكرى ميلاد النور المبين، الصادق الأمين، نستلهم من سيرة وخُلق النبي الأكرم أسمى المعاني والصفات.. ونبارك لقيادتنا الرشيدة، ولشعبنا الكريم، وللأمتين العربية والإسلامية، ذكرى ميلاد قدوتنا، نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم».