«طرق دبي»: ترقية نظام التحكم في الإشارات تعزّز انسيابية المرور بنسبة 37%

أكّدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن ترقية نظام التحكم المركزي بالإشارات الضوئية إلى الجيل الجديد «UTC-UX Fusion»، أسهمت في رفع كفاءة الطريق والانسيابية المرورية من 16 إلى 37%.

ويعكس هذا النجاح النقلة النوعية للهيئة وريادة البنية التحتية للطرق بإمارة دبي، عبر توظيف أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي في إدارة الحركة المرورية، لتقديم تجربة تنقل أكثر سلاسة وكفاءة لمستخدمي الطريق، وترجمة لاستراتيجية دبي للتحول إلى مدينة ذكية ومستدامة.

وقال مدير إدارة الأنظمة المرورية الذكية في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة، محمد آل علي: «حققت الهيئة نتائج ملموسة في أعمال الترقية والمواءمة، إذ فاقت التوقعات المستهدفة في تحسين زمن الرحلة من 10 إلى 20%، حيث أثبتت التجارب التشغيلية تحسّن الانسيابية المرورية وزمن الرحلة بمعدل يصل إلى 37% في تقاطعات شارع جميرا، فيما شهدت تقاطعات شارع البدع تحسُّناً بمعدل 29.4%، وحققت تقاطعات شارع الكويت تحسُّناً بمعدل 16.9%، وتحسّن زمن الرحلة في تقاطعات شارع عمر بن الخطاب بنسبة 16.4%».

وأضاف آل علي: «أثبتت المرحلة الأولى من تطوير تقاطعات الإشارات الضوئية، القدرة على تحسين الكشف عن أنماط الازدحام والتعامل معها استباقياً، إلى جانب استخدام مبادئ التوأم الرقمي، لاختبار بعض السيناريوهات المرورية قبل تطبيقها ميدانياً، وأسهم ذلك في اتخاذ قرارات ذكية، لضبط توقيت الإشارات الضوئية بفاعلية، ورفع كفاءة التشغيل وتقليل زمن التوقف عند الإشارات، وتعزيز التنسيق بين التقاطعات، وبالتالي ضمان انسيابية مرور المركبات، وتقليل الازدحام، ومنح أولوية العبور لفئات محددة من مركبات الطوارئ، ووسائل النقل العام، والمشاة».

وأكّد مواصلة الهيئة تنفيذ أعمال الترقية والمواءمة على مراحل عدة خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع استكمال المشروع خلال الربع الثالث من العام المقبل، والانتهاء من التحول إلى الجيل الجديد من الإشارات الضوئية في نحو 300 تقاطع مروري على مستوى إمارة دبي، وبالتالي تعزيز تجربة التنقل لجميع مستخدمي الطريق، سواء للمركبات الخاصة ووسائل النقل العام أو للمشاة وراكبي الدرّاجات الهوائية.

جدير بالذكر أن النظام الجديد يدعم وسائل النقل المتعدد الوسائط، بما في ذلك المركبات الخاصة ووسائل النقل العامة والمشاة وراكبو الدرّاجات، ما يتيح التكامل مع تقنيات المركبات المتصلة (V2X)، ويفتح المجال لدمج البيانات من مختلف الأجهزة الذكية، لتعزيز القدرة على الرصد وتحليل الحركة بدقة أكبر مستقبلاً.