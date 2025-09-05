«تنظيم الاتصالات»: تعطيل المحادثة داخل «روبلوكس» مؤقتاً

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» بأنه من خلال التعاون المشترك مع منصة «روبلوكس»، فقد تم الإعلان عن تغييرات في المنصة بالإمارات، أبرزها: تعطيل عدد من ميزات التواصل مؤقتاً على المنصة، مثل المحادثة داخل منصة الألعاب.

وكشفت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، أن التغييرات تشمل إدخال تحسينات للإشراف على المحتوى والتواصل باللغة العربية على المنصة، مع إضافة تحسينات على مجموعة ميّزات السلامة وأدوات الرقابة الأبوية على المنصة.

وكشفت «تنظيم الاتصالات» أنه تم إجراء تواصل وثيق مع «روبلوكس»، لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة وإيجابية لجميع المستخدمين للمنصة في الدولة، خصوصاً من الأطفال، مشددة على ضرورة متابعة أولياء الأمور للأطفال عند استخدام المنصة، وإرسال أي ملاحظات أو مقترحات، أو بلاغات، عبر قنوات الإبلاغ بشكل مباشر إلى كل من الهيئة ومنصة «روبلوكس».

وأكّدت «تنظيم الاتصالات» أن سلامة الأطفال عبر الإنترنت تُعدّ أولوية قصوى في الدولة، خصوصاً عند استكشاف الألعاب عبر شبكة الإنترنت، لتتم في إطار من الثقة عبر صنع فضاء رقمي آمن للأطفال.

يشار إلى أن منصة «روبولوكس» تعرّضت لعدد من الانتقادات المختلفة حول آليات الإشراف والرقابة خلال الفترات الأخيرة في دول عدة، ما دعا بعضها إلى إعلان حظر استخدام اللعبة.