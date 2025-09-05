«غلوبال ريل 2025» يستقطب قادة قطاع النقل العالمي إلى أبوظبي

أعلنت قطارات الاتحاد، المطوّر والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، عن الحضور الوزاري وأبرز المتحدثين والمشاركين في المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية (غلوبال ريل 2025)، الذي سيُعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وبدعم ومتابعة من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى الثاني من أكتوبر المقبل، في مركز أدنيك أبوظبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي خاص بالنسخة الثانية من الحدث العالمي الأكبر من نوعه في المنطقة، الذي تستضيفه قطارات الاتحاد، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وشركة «دي إم جي إيفينس»، الشركة المنظّمة للحدث.

وسيجمع الحدث العالمي، الذي سيقام تحت شعار «قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي»، نخبة من قادة ورواد النقل العالمي والمختصين من جميع الاختصاصات في هذا المجال، لتعزيز التعاون والابتكار في النقل والعمليات اللوجستية والبنية التحتية بين مختلف دول العالم، حيث من المتوقع أن يستضيف أكثر من 20 ألف زائر دولي من 100 جنسية على مدار ثلاثة أيام تزخر بجلسات حوار استراتيجي، وعروض المشاريع، وتبادل الخبرات التقنية.

وسيمتد معرض هذا العام على أربع قاعات بمشاركة أكثر من 200 شركة وعلامة تجارية عارضة تمثل 14 قطاعاً مختلفاً، بدءاً من البنية التحتية والمركبات المتحركة، ووصولاً إلى الابتكار الرقمي، والتمويل، والتنقل الذكي، كما تشارك أكثر من 70 شركة في المعرض للمرة الأولى، إلى جانب أكثر من 11 مشغلاً وطنياً للسكك الحديدية، من بينهم شركة قطارات الاتحاد، وشركة حفيت للقطارات، وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، والسكك الحديدية الوطنية الكورية، وشركة السكك الحديدية الهندية، وشركة شرق اليابان للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية في تشاد، وشركة السكك الحديدية في أفغانستان، ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، وشركة رينفي، وشركة كيوليس، ويعكس هذا التنوع النمو الاستثنائي والمكانة الدولية التي حققها الحدث العالمي في نسخته الثانية، علاوة على ذلك، سيجمع «غلوبال ريل 2025» شركات يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية أكثر من 140 مليار دولار، ما يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه هذا الحدث في قطاع النقل العالمي.

ومع توقع وصول حركة التنقل والمسافرين العالمية إلى 9.5 مليارات مسافر، بحلول نهاية العام الجاري، يقدم «غلوبال ريل 2025» فرصة مثالية لإطلاق حوار عالمي حول مستقبل التنقل وتعزيز التعاون، ودعم تحول قطاع النقل.

وستجسد نسخة هذا العام منصة مهمة تهدف إلى تعزيز الحوار العالمي بشأن تسريع حلول النقل متعدد الوسائط، وإبرام شراكات مجزية في مجال البنية التحتية، ورسم ملامح مستقبل النقل المستدام.

وتضم نسخة عام 2025 أكثر من 200 متحدث دولي، وأكثر من 20 وفداً وزارياً وكبار القادة من القطاعين العام والخاص.

وقال الشيخ ناصر القاسمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن استضافة «غلوبال ريل 2025» تعكس المكانة الاستراتيجية للدولة مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والنقل، وتجسّد رؤيتها في بناء منظومة متطورة ومستدامة.

من جانبه، قال رئيس اللجنة التنفيذية لـ«غلوبال ريل» والرئيس التنفيذي لشركة حفيت للقطارات، أحمد المساوى الهاشمي، في كلمته خلال المؤتمر الصحافي: «نفخر باستضافة النسخة الثانية من هذا الحدث العالمي، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية العام الماضي».

بدوره، قال نائب رئيس شركة دي إم جي إيفنتس (dmg events)، سلمان أبوحمزة، إن المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية أصبح المنصة المرجعية لمجتمع قطاع النقل والتنقل العالمي، ففي غضون نسختين فقط شهد الحدث نمواً لافتاً من حيث المساحة والجهات العارضة والمشاركين من رواد القطاع وصناع القرار والممثلين الوزاريين والرؤساء التنفيذيين، والمبتكرين، والمستثمرين من مختلف دول العالم، ليجتمعوا معاً في العاصمة أبوظبي، ويسهموا في تحقيق تأثير ملموس في مشهد النقل العالمي.