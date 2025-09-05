«الصحة» تشارك في حملة «صيف بلا حوادث» لتعزيز السلامة

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع وزارة الداخلية، في تنفيذ مجموعة من المبادرات، ضمن حملة «صيف بلا حوادث»، لرفع الوعي بالإجراءات الوقائية التي تهدف إلى حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، والحد من الحوادث المرورية، وتجنب الإصابة بالأمراض الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ما يسهم في تعزيز الصحة العامة بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة في بناء مجتمع وقائي آمن يتمتع بالاستدامة الصحية.

وتهدف مشاركة الوزارة في الحملة لترسيخ أنماط الحياة الصحية، وتحسين الوعي بالوقاية، ودعم الاختيارات الصحية أثناء التنقل والعمل والسفر، كما تتواءم جهود التوعية مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، عبر إطلاق المبادرات الفعالة، وتوسيع الشراكات مع الجهات الاتحادية والمحلية.

وتتضمن مشاركة الوزارة تنفيذ حزمة أنشطة ميدانية من خلال المكاتب التمثيلية في الإمارات الشمالية، تتناول سلامة السفر براً وصحة السائق والركاب، وتجنب ترك الأطفال داخل المركبات، وتوفير حقيبة إسعافات أولية، إلى جانب شرب الماء بانتظام، والابتعاد عن الوجبات الثقيلة قبل الرحلات، واستخدام نظارات شمسية، إضافة إلى تبديل السائق عند الإرهاق أو الحمى، وعدم ترك أدوية داخل المركبة.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة، الدكتور حسين الرند، أن جهود الوزارة امتداد لنهج تشاركي مع وزارة الداخلية لتعزيز سلامة أفراد المجتمع على الطرق.

وأضاف أن «هذه الجهود تمكننا من توفير منهجية قياس أثر واضحة لتمكين صانع القرار من تحسين السياسات وتوجيه الموارد بكفاءة، وفق منظور استباقي يقدم الوقاية والجاهزية والاتصال الفعال كأدوات رئيسة لترسيخ جودة الحياة في الإمارات، ما يجنب الأسر الحوادث والإصابات، في موسم الصيف، ويعكس قيمنا في أن الإنسان أولاً.. وحماية الأرواح مسؤولية مشتركة».

وأكد رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، العميد حسين أحمد الحارثي، أن «تكامل الجهود بين مختلف الجهات يعزز قدرتنا على صناعة بيئة آمنة وصحية لأجيالنا الحاضرة والمستقبلية».