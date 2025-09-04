أحمد بن محمد يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، الأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "في ذكرى ميلاد النور المبين، الصادق الأمين، نستلهم من سيرة وخلق النبي الأكرم أسمى المعاني والصفات..".

وأضاف سموه قائلا: "ونبارك لقيادتنا الرشيدة، ولشعبنا الكريم، وللأمتين العربية والإسلامية، ذكرى ميلاد قدوتنا، نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم".