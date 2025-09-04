مكتوم بن محمد: كل عام والشعوب العربية والإسلامية بخير ورفعةٍ ونماء

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "في ذكرى مولد خير البشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم نستحضر سيرة أعظم قائد ومعلم للإنسانية، ونستلهم من قيمه العظيمة ما يلهمنا للعطاء ونجدد العزم على المضي قدماً بهذه القيم في مسيرة وطننا نحو مزيد من الخير والرفعة، وكل عام والشعوب العربية والإسلامية بخير ورفعةٍ ونماء".