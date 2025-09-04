محمد بن راشد يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "نبارك للأمة الإسلامية ذكرى مولد خير البشر .. البشير النذير .. والسراج المنير .. ورحمة الله للعالمين .. صلى الله عليه وسلم ..".

وتابع سموه قائلا: "ونسأل الله أن يعيد هذه الذكرى على أمته وعلى العالم وهم في خير وأمان وازدهار واستقرار ..".