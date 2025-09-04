تعطيل المحادثات في لعبة "روبلوكس" بالإمارات

أعلنت منصة روبلوكس، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، عن تنفيذ مجموعة من التغييرات على منصتها داخل الإمارات.

ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان الرقمي للأطفال وتوفير تجربة تفاعلية أكثر أمنًا وخصوصية.

وشملت التغييرات:

ـ تعطيلًا مؤقتًا لبعض ميزات التواصل داخل المنصة واللعبة، مثل المحادثات النصية.

ـ تحسينات في الإشراف على المحتوى والتواصل باللغة العربية، بما يضمن توافق المحتوى مع المعايير المحلية.

ـ إضافة أدوات سلامة ورقابة أبوية مطورة، تهدف إلى تعزيز تجربة الاستخدام الآمن للأطفال والمراهقين.

وأكد الطرفان التزامهما المشترك بـ"صناعة فضاء رقمي آمن وداعم لأطفالنا ليستكشفوا ويتعلموا ويبدعوا بثقة".