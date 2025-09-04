محمد بن زايد: ندعو الله أن يعم السلام والاستقرار المنطقة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المسلمين بمناسبة ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "في ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الإنسانية والمحبة والأخلاق الكريمة".

وتابع سموه قائلا: "ندعو الله تعالى أن يعم السلام والاستقرار المنطقة والعالم أجمع، وتنعم البشرية بالأمن والوفاق".