فعاليات مجتمعية تدعو إلى إفساح الطريق أمام مركبات الطوارئ

أكدت فعاليات مجتمعية أن سرعة استجابة السائقين بإفساح الطريق أمام مركبات الطوارئ، تلعب دوراً حاسماً في إنقاذ الأرواح، داعية الجمهور إلى دعم جهودها، من خلال التزام قواعد المرور عند اقتراب مركبات الإسعاف أو الإطفاء.

وواصلت حملة «افسح الطريق لمركبات الطوارئ فوراً»، التي انطلقت أخيراً، فعالياتها في عدد من المراكز التجارية والمنصات المجتمعية المختلفة في أبوظبي، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الاستجابة السريعة لمركبات الطوارئ، من أجل الإسهام في إنقاذ الأرواح وتقليل زمن الاستجابة.

ونظمّت القيادة العامة لشرطة أبوظبي فعالية «افسح الطريق»، بمشاركة كل هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة الصحة - أبوظبي، وشركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» في الريم مول على مدى يومين، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الاستجابة السريعة لمركبات الطوارئ، من أجل الإسهام في إنقاذ الأرواح وتقليل زمن الاستجابة.

واستعرضت الفعالية أهمية تعاون الجمهور مع الجهات المختصة، والإجراءات الواجب اتباعها عند مواجهة مركبة طوارئ على الطريق، إضافة إلى التوعية بالعقوبات القانونية المترتبة على عدم التزام إفساح الطريق لمركبات الطوارئ.

وأكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عبر عدد من الأنشطة أهمية كل ثانية في حالات الطوارئ، وأن سرعة الاستجابة تلعب دوراً حاسماً في إنقاذ الأرواح، ودعت إلى التزام قواعد المرور عند اقتراب مركبات الإسعاف أو الإطفاء.

وقدمت شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» شرحاً توعوياً حول حالات رئيسة قد يتعرض لها السائق أثناء مواجهة مركبات الطوارئ، مثل: الوقوف عند إشارات المرور، والدوارات، والطرق الداخلية، والطرق السريعة.