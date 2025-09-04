تنفيذ مشروع «بوليفارد مدينة محمد بن زايد» و«نستو التجاري» في الفجيرة

كشفت بلدية الفجيرة عن مجموعة من المشاريع العمرانية والتجارية التي تنفذها حالياً في الإمارة، وتهدف إلى توفير بيئة حضرية متكاملة، وتلبية احتياجات النمو السكاني المتزايد، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة والمقيمة، بتوجيهات ومتابعة من القيادة الرشيدة، والمتمثلة في مشروع «بوليفارد مدينة محمد بن زايد»، ومشروع «نستو التجاري».

وأكدت أن هذه المشاريع تأتي في إطار خططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية، ودعم الحركة الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الإمارة المستقبلية.

وقال مدير عام البلدية، المهندس محمد سيف الأفخم، لـ«الإمارات اليوم»، إن مشروع «بوليفارد مدينة محمد بن زايد» في «منطقة محمد بن زايد» بالحيل، يعد أحد المشاريع الرئيسة التي يجري العمل على تنفيذها حالياً، وهو يمتد على طول الشارع الرئيس المؤدي إلى مدخل المدينة، ليشكل واجهة حضرية حديثة تواكب النهضة العمرانية التي تشهدها الفجيرة.

وأوضح أن «بوليفارد مدينة محمد بن زايد» سيضم مجمعاً للمحال التجارية والمباني السكنية التجارية المتكاملة، ما يجعله مركزاً متكاملاً يجمع بين النشاط التجاري والسكن العصري في مكان واحد، مضيفاً أن الهدف من المشروع هو توفير بيئة عمرانية متطورة، تعزز من الحياة المجتمعية، وتنشّط الحركة الاقتصادية، وتستقطب الاستثمارات الجديدة، وتسهم في توفير خدمات وتجهيزات تلبي احتياجات سكان مدينة محمد بن زايد والزوار على حد سواء، بما يرسّخ مكانة مدينة محمد بن زايد كإحدى أهم المناطق السكنية والتجارية الحديثة في الإمارة.

وتابع أن «مشروع نستو التجاري يشكل بدوره إضافة نوعية إلى المشهد التجاري في الإمارة، إذ يتكون من 341 محلاً تجارياً بتصاميم مختلفة تتناسب مع احتياجات الأنشطة التجارية المتنوعة، إلى جانب تخصيص 60 موقفاً للسيارات لتسهيل وصول المتسوقين، وتوفير انسيابية في الحركة المرورية بمحيط المشروع.

وأشار إلى أن أعمال البناء في المشروع تسير وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين، ليكون المشروع جاهزاً للافتتاح واستقبال الجمهور في أقرب وقت، ما سيعزز من فرص التسوق، ويخدم شريحة واسعة من سكان الإمارة.

وبيّن الأفخم أن المشروع لا يقتصر على كونه مركزاً للتسوق، بل يهدف كذلك إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع سياسة الحكومة المحلية في دعم القطاع الخاص، وتمكين رواد الأعمال، وتوفير وجهات حديثة تعزز من جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية وتجارية رائدة.

وكشف عن الانتهاء من أعمال تسوية ومسح ما يقارب 520 أرضاً سكنية جديدة في منطقة أحفرة الواقعة بالقرب من منطقة الحيل، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لمشروع «مدينة محمد بن زايد» السكنية، وتهدف إلى تلبية احتياجات الأسر المواطنة من المساكن، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح أن بلدية الفجيرة تعمل بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة والزراعة بحكومة الفجيرة، والجهات المعنية الأخرى، على استثمار هذه الأراضي في مشاريع الإسكان الجديدة التي ستخدم شريحة كبيرة من المواطنين، منوهاً بأن هذه الجهود تأتي رغم التحديات التي يفرضها الطابع الجبلي للإمارة، حيث تغطي الجبال والمرتفعات الصخرية نحو 77% من مساحتها، ما يتطلب جهوداً كبيرة لتسوية الأراضي وتجهيزها للبناء.

وأضاف الأفخم أن الخطوة التالية بعد استكمال أعمال المسح والتسوية ستكون اعتماد المخططات النهائية، وتوزيع الأراضي على المستحقين، ثم العمل على استكمال متطلبات البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، إلى جانب الطرق والمرافق الخدمية الضرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي تطلعات المواطنين.

وأكد أن البلدية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر المحلية، ماضية في خططها لاستحداث مزيد من الأراضي السكنية والمشاريع التجارية والخدمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والارتقاء بمستوى الخدمات، ويواكب الطموحات المستقبلية للإمارة، ويعزز مكانتها كمدينة عصرية توفر كل مقومات الحياة الكريمة لسكانها.