شرطة أبوظبي: إقبال كبير على مبادرة «تخفيض النقاط المرورية»

شهدت خدمات برامج النقاط المرورية، التي تقدمها إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة (قسم برامج النقاط المرورية) في شرطة أبوظبي، إقبالاً كبيراً من قائدي المركبات ممن عليهم نقاط مرورية.

وأكّد مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، العميد أحمد جمعة الخييلي، أن المبادرة تأتي ضمن حرص شرطة أبوظبي على تقديم خدمات استباقية ونوعية، لتحقيق أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية، وهي أمن الطرق، وتعزيز التوعية والثقافة المرورية، واستباقية وجودة الخدمات، وذلك ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وأوضح العميد الخييلي أن الخدمات المقدمة في المعرض هي برنامج تخفيض النقاط المرورية من خلال خفض ثماني نقاط مرورية في حال وجود أقل من 24 نقطة مرورية على رخصة القيادة، مقابل رسوم قدرها 800 درهم وحضور دورة تأهيل مخالفي قانون السير والمرور، وبرنامج استرجاع رخصة القيادة في حال وجود 24 نقطة مرورية على رخصة قيادة قائد المركبة، مقابل رسوم قدرها 2400 درهم وحضور دورة تأهيل مخالفي قانون السير والمرور.

وقال رئيس قسم برامج النقاط المرورية في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، المقدم نهيان محمد بن زيتون المهيري: «إن منصة الإدارة قدمت شرحاً وافياً للزوار من قائدي المركبات (من مرتكبي المخالفات المرورية)، للاستفادة من الخدمات التي تُعدّ من الخدمات المعتمدة في شرطة أبوظبي، واستفاد منها سائقو المركبات الخفيفة ممن عليهم من ثماني إلى 23 نقطة، كما استفاد قائدو المركبات ممن عليهم 24 نقطة مرورية من خدمة استرجاع رخصة القيادة بعد استكمال الإجراءات.

ولفت إلى أنه تم التوضيح للسائقين بأنه بإمكانهم تحويل النقاط إلى رخصة قيادة سائق المركبة، ومن ثم خفض النقاط المرورية أو استرجاع رخصة القيادة، من خلال منصة مشتركة بين مديرية المرور والدوريات وإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، وذلك في القاعة رقم 12 بالمعرض.

وذكر المقدم المهيري أن دورة تأهيل مخالفي قانون السير والمرور تستعرض عدداً من المحاور حول «البرنامج» منها مفهوم النقاط المرورية والآثار المترتبة على تراكمها، والأنشطة المقدمة في قسم النقاط المرورية، وكيفية تجنب المخالفات المرورية، وقواعد الضبط المروري، وكيفية تخفيض النقاط، واسترجاع رخص القيادة، وعرض فيديوهات لبعض المخالفات التي تم ضبطها عبر البوابات الإلكترونية وكيفية تفاديها.