الإمارات تعلن موعد التسجيل لحج 1447هـ / 2026م

في إطار استعداداتها المبكرة لموسم الحج وحرصها على رفع كفاءة الخدمات وتيسير الإجراءات، أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عن موعد فتح باب التسجيل لموسم حج 1447هـ / 2026م.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل سيكون متاحًا اعتبارًا من يوم 24 سبتمبر 2025 وحتى 09 أكتوبر 2025، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي والتطبيق الذكي الخاص بالهيئة.

ودعت الهيئة مواطني الدولة الراغبين في أداء فريضة الحج، ممن لم يسبق لهم أداء الفريضة، إلى المبادرة بالتسجيل ضمن الفترة المحددة.

رابط الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة: https://www.awqaf.gov.ae/