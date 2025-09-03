شرطة أبوظبي: سرعة الاستجابة لمركبات الطوارئ تلعب دوراً حاسماً في إنقاذ الأرواح

نظمّت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، فعالية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستجابة السريعة لمركبات الطوارئ، من أجل المساهمة في إنقاذ الأرواح وتقليل زمن الاستجابة، ضمن حملة «أفسح الطريق» لمركبات الطوارئ فوراً، وبمشاركة هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة الصحة - أبوظبي، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.

ولاقت الفعالية التي تم تنظيمها في الريم مول على مدى يومين، تفاعلاً كبيراً من الزوار، حيث استعرضت أهمية تعاون الجمهور مع الجهات المختصة، والإجراءات الواجب اتباعها عند مواجهة مركبة طوارئ على الطريق، إضافة إلى التوعية بالعقوبات القانونية المترتبة على عدم الالتزام بإفساح الطريق لمركبات الطوارئ.

وأكد المشاركون أن سرعة استجابة السائقين بإفساح الطريق أمام مركبات الطوارئ، يلعب دوراً حاسما في انقاذ الأرواح، داعين الجمهور إلى دعم جهودهم من خلال الالتزام بقواعد المرور عند اقتراب مركبات الإسعاف أو الإطفاء.

وأكدت شرطة أبوظبي أهمية تعاون الجمهور مع الجهات المختصة، والإجراءات الواجب اتباعها عند مواجهة مركبة طوارئ على الطريق، بالإضافة إلى التوعية بالعقوبات القانونية المترتبة على عدم الالتزام بإفساح الطريق لمركبات الطوارئ.

وأكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عبّر عدد من الأنشطة على أهمية كل ثانية في حالات الطوارئ، و أن سرعة الاستجابة تلعب دوراً حاسماً في إنقاذ الأرواح، ودعت الجمهور إلى دعم جهودهم من خلال الالتزام بقواعد المرور عند اقتراب مركبات الإسعاف أو الإطفاء.

وقدمت شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» شرحاً توعوياً حول 6 حالات رئيسة قد يتعرض لها السائق أثناء مواجهة مركبات الطوارئ، مثل: الوقوف عند إشارات المرور، الدوارات، الطرق الداخلية، والطرق السريعة، وبيّنت الطرق المثلى لإفساح الطريق بشكل آمن وسلس دون تعريض النفس أو الآخرين للخطر.

وعلى هامش الفعالية، تم تنظيم ورش رسم فنية توعوية للأطفال، بهدف تعريفهم بأهداف الحملة بأسلوب مبسط ومشوق، وتعزيز الثقافة المرورية لديهم منذ الصغر، بما يسهم في بناء جيل واعٍ بمسؤولياته تجاه السلامة العامة