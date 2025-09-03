المرر يترأس وفد الإمارات المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون

ترأس وزير دولة، خليفة شاهين المرر، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الـ165، الذي عُقد، أمس، في دولة الكويت الشقيقة.

وصدر عن الاجتماع بيان ختامي، تضمن استعراضاً لآخر تطورات القضايا السياسية، الإقليمية والعالمية، وموقف دول المجلس من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التأكيد على الموقف الثابت لمجلس التعاون من رفض الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى.

كما أشار البيان إلى أهمية تعزيز دول مجلس التعاون للشراكات مع الدول والمجموعات الفاعلة على المستوى الدولي، وإلى استمرار الحوارات وتنمية العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

وفي سياق متصل، عقد الوزراء الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين مجلس التعاون واليابان، حيث جرى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

وتم اعتماد خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون واليابان للفترة 2024 -2028 وتكليف الأمانة العامة للمجلس بمتابعة تنفيذها.