«الهوية وشؤون الأجانب بدبي» تطلق برنامج «رعاية المبدعين»

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي برنامج «رعاية المبدعين – الدفعة الثامنة»، الذي يُشكّل محطة بارزة في مسيرة المؤسسة لدعم العقول الشابة، وتمكينها من صياغة حلول مبتكرة تعزز تنافسية الدولة، وتواكب توجهات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والتحول الذكي، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وانطلقت فعاليات البرنامج بمقر جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي بكلمة المدير العام للإدارة، الفريق محمد أحمد المري، بحضور نائبه، اللواء عبيد مهير بن سرور، إلى جانب مساعدي المدير العام.

وأكد المري أن رعاية الإبداع أصبحت جزءاً أصيلاً من هوية المؤسسة ورسالتها.

وشرح أن «برنامج رعاية المبدعين ليس مجرد تدريب، بل استثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية لدولة الإمارات».

وتابع المري: «ننظر إلى الإبداع كركيزة لبناء مجتمع أكثر جاهزية للمستقبل، وتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للابتكار وصناعة الفرص الجديدة».

وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من القيادات والشركاء المحليين والدوليين الذين أسهموا بحضورهم في إثراء النسخة الثامنة من البرنامج، من بينهم مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، الدكتور محمد الزرعوني، والوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة، الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، والمدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بهيئة تنمية المجتمع بدبي، سعيد الطاير.

وقد تضمن البرنامج في نسخته الحالية مشاركة 39 منتسباً، قدّموا مجموعة من المشاريع الابتكارية التي تناولت محاور نوعية مثل الاستباقية، والذكاء الاصطناعي، وجاهزية المستقبل، والتحول الرقمي، في إطار مختبر مسرعات الابتكار الذي يشكّل منصة عملية لإبراز طاقات المشاركين ورؤاهم المستقبلية.

ويستند البرنامج المعتمد من معهد الابتكار العالمي (GINI) إلى نموذج الإمارات للابتكار، ودليل وزارة شؤون مجلس الوزراء، إضافةً إلى «دليل تعلم الابتكار» الصادر عن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بما يكرّس ثقافة التميز والابتكار كخيار استراتيجي يعكس هوية دبي المؤسسية وسمعتها العالمية، ويأتي تنظيم النسخة الثامنة من «رعاية المبدعين» ليجسد التزام «الهوية وشؤون الأجانب بدبي» بدعم الطاقات الوطنية الشابة، وترسيخ نهج الابتكار المؤسسي الذي يضع الإنسان في قلب التنمية المستدامة، ويعزز مكانة دبي كوجهة جاذبة للمبدعين من مختلف أنحاء العالم.