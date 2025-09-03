رئيس الدولة: حريصون على إرساء منظومة أكاديمية ومعرفية متكاملة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، بقصر البحر في أبوظبي، وفد جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

وهنأ سموه، خلال اللقاء، الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، بمناسبة تقدمها 25 مركزاً في تصنيف «كيو إس» للجامعات العالمية لعام 2026، لتحل في المرتبة الـ177 عالمياً ضمن قائمة أفضل 200 جامعة في العالم، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات على إرساء منظومة أكاديمية ومعرفية متكاملة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتمكين الأجيال من امتلاك أدوات المعرفة والابتكار، بما يعزز قدرتهم على الإسهام في صناعة المستقبل، وتحقيق رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار في العلوم الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على المؤشرات الرئيسة التي حققت فيها الجامعة مراكز متقدمة في تصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات لعام 2026.

كما استمع من الوفد إلى شرح عن «مشروع نظام أسراب الأسماك الروبوتية المتنوعة تحت الماء»، الذي يعد أحد اختراعات الجامعة في مجالَي البحث والاستكشاف البحريين، ويجسّد جهودها البحثية وتميزها العلمي.

من جانبه، عبّر وفد الجامعة عن شكره وتقديره لدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والاهتمام الذي يوليه سموه لتعزيز مكانة مؤسسات التعليم العالي وتنافسيتها، بجانب تطوير مجالات البحث العلمي في الدولة، وتسخير كل ما من شأنه أن يعزز مسيرة الدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

حضر مجلس قصر البحر كل من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.