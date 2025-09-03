ارتباك سائقة يتسبب في اقتحام مركبتها محلاً تجارياً بشارع الوصل

شهد شارع الوصل في دبي حادثاً مرورياً غير اعتيادي، إثر ارتباك سائقة مركبة، وضغطها على دواسة البنزين بدلاً من الفرامل، ما أدى إلى اندفاع المركبة بسرعة واقتحامها أحد المحال التجارية قبل أن تتوقف بداخله.

وأكّد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن الدوريات المرورية انتقلت إلى الموقع، إثر تلقي غرفة القيادة والسيطرة بلاغاً بالحادث، وقامت بمباشرة الإجراءات اللازمة.

وبيّنت التحقيقات الأولية أن السائقة فقدت السيطرة على المركبة نتيجة ارتباكها المفاجئ، ما دفعها إلى الضغط على دواسة البنزين بدلاً من الفرامل، الأمر الذي تسبب في وقوع الحادث واقتحام المركبة للمحل.

وأضاف بن سويدان أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية، واقتصر على أضرار مادية لحقت بالمركبة والواجهة الأمامية للمحل، مشدداً على أهمية الانتباه والتركيز أثناء القيادة، وتفادي الارتباك الذي قد يؤدي إلى حوادث خطرة.

وتابع أن مثل هذه الحوادث تبرز ضرورة التزام السائقين بالهدوء والتركيز التام عند القيادة، إضافة إلى مراجعة وضعية الجلوس وتثبيت القدمين على الدواسات بشكل صحيح، لافتاً إلى أن شرطة دبي تواصل جهودها في نشر التوعية المرورية، للحد من مثل هذه الحوادث، وضمان أعلى معايير السلامة على الطرق.