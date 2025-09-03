«طرق دبي» تحجز 170 مركبة مخالفة لتوزيع أسطوانات الغاز المنزلي

نفّذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 4322 تفتيشاً ميدانياً على نشاط توزيع الغاز المنزلي، حررت خلالها 1098 مخالفة من خلال الحملات التفتيشية المشتركة للجنة تنظيم تداول المواد البترولية، بالتعاون مع 15 جهة من الجهات ذات الصلة في إمارة دبي، وذلك خلال عامَي 2023 و2024 والأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأكّد مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في مؤسسة الترخيص في الهيئة، سعيد الرمسي، أن نشاط توزيع الغاز المنزلي يُعدّ من الأنشطة الحيوية ذات التأثير المباشر في البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع، ما يستدعي رقابة صارمة، للتأكد من مدى التزام المركبات باشتراطات مزاولة النشاط ورصد أسطوانات الغاز المغشوشة أو مجهولة المصدر، تجنباً للآثار السلبية الخطرة المحتملة.

وأضاف: «تأتي الحملات في إطار جهود الهيئة لتحقيق غاياتها الاستراتيجية المتمثّلة في تعزيز السلامة والاستدامة البيئية، ورفع الكفاءة التشغيلية في قطاع النقل، وصولاً إلى تحقيق بيئة حضرية آمنة وسعيدة لأفراد المجتمع».

وأوضح أن الحملات استهدفت مناطق عدة في أرجاء الإمارة كافة، وأن من أبرز التجاوزات التي رصدها فريق الحملة، ضبط أسطوانات غاز مغشوشة وأخرى مجهولة المصدر، إضافة إلى مزاولة نشاط النقل والتأجير من دون تصريح، حيث حُجِزَت طوال تلك الفترة نحو 170 مركبة مخالفة.

ودعا الرمسي المنشآت المزاولة لنشاط توزيع الغاز المنزلي إلى الالتزام التام بالتشريعات والأنظمة المعتمدة، واستخدام المركبات المُرخصة لممارسة النشاط، مشدداً على أن الهيئة ستواصل تنفيذ حملاتها الرقابية بكل حزم، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تعزيزاً لسلامة سكان الإمارة، وضماناً لجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

