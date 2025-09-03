تعديل مسار مترو دبي خلال ساعات الذروة بين محطتَي «سنتربوينت» و«الفردان للصرافة»

قررت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعديل مسار المترو خلال ساعات الذروة بين محطتَي سنتربوينت والفردان للصرافة، لضمان تجربة تنقّل أكثر سهولة وسلاسة، والتخفيف من الازدحامات داخل المحطات وعربات المترو.

وأفادت الهيئة، في فيديو نشرته عبر منصاتها الرقمية، بأنها حددت ثلاثة مسارات يعمل عليها مترو دبي حالياً، لاسيما خلال أوقات الذروة، حيث ينطلق من محطة سنتربوينت نحو محطة صيدلية لايف ثم العودة منها، والمسار الثاني من محطة سنتربوينت إلى محطة إكسبو 2020 ثم العودة منها، فيما يعمل المترو بمسار إضافي من محطة سنتربوينت إلى محطة مترو الفردان للصرافة (الخيل سابقاً) والعودة منها، وذلك خلال أوقات الذروة، ما يُسهم في تقليل زمن الرحلة لتنقّل يومي أكثر كفاءة.

وأشارت الهيئة إلى أن مواعيد الذروة في مترو دبي تتمثّل في الفترة من الساعة السابعة صباحاً إلى التاسعة صباحاً، ومن الرابعة عصراً إلى الثامنة مساءً، ودعت الهيئة إلى التخطيط المسبق للرحلات والتحقق دائماً من الإعلانات الصوتية داخل المحطات، لضمان الوصول السلس إلى الوجهات المحددة.

واستعاضت هيئة الطرق والمواصلات، أخيراً، عن لافتات مترو دبي بلافتات جديدة في جميع المحطات، إذ صممت الهيئة بالتعاون مع شركة كيوليس-إم إتش آي، هذه الخطة، لتسهيل تنقلات الركاب على متن المترو والترام، ونفّذت الفِرق الفنية في مؤسسة القطارات خطة شاملة لتحديث اللوحات الإرشادية في جميع محطات الخطين الأحمر والأخضر، وفي إطار هذه الخطة تم تركيب واستبدال نحو 9000 لوحة إرشادية، ما تطلب نحو 11 ألف ساعة عمل.