مسعفة إماراتية تنقذ حياة مواطن خلال عودتها إلى المنزل    

في واقعة تجسّد معاني الشهامة والشجاعة، لم تتوانَ مسعفة الرعاية المتقدمة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، سلامة الدرمكي، عن التدخل السريع لإنقاذ حياة شاب مواطن، كان ينزف إثر إصاباته في حادث مروري على طريق سريع.

وكانت الدرمكي تقود مركبتها في طريق العودة من دبي إلى منزلها في أبوظبي، بعد يوم عمل شاق واجتماعات، حين شاهدت حادث سير مرورياً على الطريق السريع، تجمع حول موقعه بعض الأفراد من دون أن يعرفوا كيف يتصرفون، ولم تكن سيارات الإسعاف قد وصلت، كما لمحت وجود شاب ملقى على الأرض، وينزف دماء كثيرة من رقبته.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إنها اتخذت قرار التدخل في ثوانٍ معدودة، إذ أدركت أن حياة الشاب في خطر، وأنه لن يبقى على قيد الحياة لدقائق أو حتى تصل إليه سيارة الإسعاف، مشيرة إلى أنها قدمت على الفور الإسعافات الأولية للمصاب لوقف النزيف، وقامت بتهدئته نفسياً، حيث كان في حالة من التوتر الشديد، إلى أن وصلت سيارة الإسعاف ونقلته إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وذكرت أن «الواجب الإنساني يفرض على كل منا، خصوصاً إذا كان يمتلك المعرفة، أن يتدخل لإنقاذ حياة مريض أو مصاب في حالة طارئة، وهذا ما تربينا عليه في دولة الإمارات، وترسّخ لدى جميع المواطنين والعاملين في مجال الدفاع المدني والإنقاذ والرعاية المتقدمة».

وأشارت إلى شعورها بالرضا بعد مساهمتها في إنقاذ حياة الشاب، وإحساسها بأنها جاءت في الوقت المناسب من أجل هذه اللحظة.

وتخرجت سلامة علي الدرمكي في كلية فاطمة للعلوم الصحية، حيث حصلت على بكالوريوس إسعاف طب وطوارئ في عام 2018، وبدأت مسيرتها المهنية في إدارة الإسعاف في هيئة أبوظبي للدفاع المدني في 2019.

وحول المواصفات التي يجب أن تتوافر في المسعف، أكدت الدرمكي أهمية التأهيل العلمي للتمكن من تقديم الإسعافات الأولوية للمصاب أو المريض، وأن يكون لديه العزيمة والإصرار والصبر والإيمان بقدرته وإمكاناته وثقته بالمهارات التي يتعلمها، وكذا أهمية اطلاعه المستمر على المستجدات في علم الإنقاذ وأحدث التطورات، بما يجعله قادراً على التعامل مع جميع المواقف والحالات.

وقالت إنها تشعر بالفخر بعملها في مجال الإسعاف، حيث مكّنها من الإسهام في إنقاذ أرواح، وتقديم الرعاية الأولوية للمصابين، وتخفيف آلامهم، وتقديم الدعم النفسي لهم.

وقالت إن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في مجال الإسعاف والإنقاذ، وهناك نماذج مشرّفة تعمل في هذا المجال منذ سنوات الطويلة، ويُشهد لهم بالتفوق والتميز، مضيفة أنها تشجع وتنصح الإماراتيات بخوض هذه التجربة، والعمل في هذا المجال الذي يضيف لهن الكثير من الخبرات والتجارب العملية والإنسانية.