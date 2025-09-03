«الخارجية» تتيح للمواطنين في الخارج شهادة «لمن يهمه الأمر» رقمياً

أطلقت وزارة الخارجية خدمة رقمية جديدة بهدف إصدار وتصديق شهادة «لمن يهمه الأمر»، بالتزامن مع المرحلة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، وتماشياً مع جهود دولة الإمارات في تطوير الخدمات الحكومية بحيث يمكن إنجاز المعاملة بثلاث خطوات فقط عبر نافذة رقمية واحدة، ودون الحاجة إلى زيارة مقر البعثة.

وأكد وكيل وزارة الخارجية، عمر عبيد الحصان الشامسي، في تصريح صحافي، أن تطوير خدمة إصدار وتصديق شهادة «لمن يهمه الأمر» يجسد التزام الوزارة بتبني حلول رقمية مبتكرة، تدعم توجهات الحكومة في تسريع التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات المتقدمة، ودعم مسيرة التطوير المستدام في مجال العمل الحكومي، مضيفاً أن الخدمة الجديدة دمجت مسارات متعددة في إجراء موحد أكثر مرونة وفاعلية، بما يسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات وتقديم خدمات عالية الجودة.

وتتيح الخدمة لمواطني الدولة في الخارج إصدار شهادة «لمن يهمه الأمر» وتصديقها رقمياً عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيقها الذكي (على سبيل المثال شهادات لمن يهمه الأمر بشأن العلاج والدراسة)، من دون الحاجة إلى زيارة البعثات التمثيلية في الخارج والتعامل مع الإجراءات التقليدية، ويمكن للمواطنين الاستفادة من الدعم الفني أو الاستفسار عن الخدمة عبر مركز اتصال الوزارة المتاح على مدار الساعة عبر الرقم: 0097180044444.

وحددت وزارة الخارجية فئتين يمكنهما الاستفادة من الخدمة، هما الطلبة الراغبون في استكمال الدراسة في الخارج، والمسافرون لأسباب طبية أو مرافق مريض.

كما حددت ثلاث خطوات للحصول على الخدمة تبدأ بتسجيل الدخول في الموقع الإلكتروني، أو تطبيق وزارة الخارجية، بالهوية الرقمية، ثم اختيار نوع الشهادة وإدخال البيانات والوثائق المطلوبة، وأخيراً استلام الشهادة النهائية مصدقة بصيغة «بي دي اف»، عبر البريد الإلكتروني.

وذكرت أن هناك أربع ميزات للخدمة، هي أنها نافذة رقمية واحدة، وإلغاء الحاجة لتقديم طلبات متعددة، وسرعة الإنجاز، ومرونة وفاعلية أعلى في الحصول على الخدمة.

وتأتي هذه الخدمة بهدف تبسيط الإجراءات الحكومية، وتسريع التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، واختصار الوقت، وتقليل الجهد والكلفة على المتعاملين.