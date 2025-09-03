الإماراتية نادية المزروعي نائباً لرئيس المجلس الأعلى للاتحاد الدولي للصيدلة  

فازت الأستاذ المشارك بكلية الصيدلة في جامعة الشارقة رئيسة فرع الجمعية الدولية لاقتصاديات الصحة وبحوث النتائج (ISPOR) في دولة الإمارات، الدكتورة نادية راشد المزروعي، بموقع نائب رئيس المجلس الأعلى للاتحاد الدولي للصيدلة (FIP)، وذلك خلال الاجتماع السنوي للاتحاد المنعقد حالياً في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، واستطاعت الدكتورة المزروعي أن تحصد ثقة المجتمع الصيدلاني الدولي، متقدمة على منافسين من دول كبرى، مثل الولايات المتحدة والهند، بفارق واضح من الأصوات، مدعومة بتأييد كبير من الجمعيات الصيدلانية الخليجية والعربية.

وقالت الدكتورة نادية المزروعي: «إن هذا الفوز ليس شخصياً، بل فوز للإمارات ودول الخليج والوطن العربي بأسره، وهو انعكاس للتكاتف العربي والإيمان المشترك برسالة المهنة ودورها العالمي».

وتعد الدكتورة نادية أول خليجية وثاني امرأة عربية تصل إلى هذا المنصب الدولي، بعد الدكتورة سميرة القسوس، ما يجعل انتخابها محطة مفصلية في مسيرة المرأة العربية الصيدلانية عالمياً.

وعبّرت الجمعية الصيدلية الكويتية والجمعيات العربية عن خالص التهاني لدولة الإمارات على هذا الفوز، مؤكدة أنه يعكس مكانة الكوادر العربية في قيادة العمل الصيدلاني على مستوى العالم، ويعزز من حضورها في صياغة السياسات الصحية والدوائية الدولية.

يذكر أن الدكتورة نادية المزروعي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 35 عاماً في مجالات التعليم الصيدلاني والقيادة الصحية والسياسات الدوائية الدولية، إلى جانب دورها الريادي في إطلاق مبادرات نوعية، مثل «الصيدلة الخضراء» ومشاريع الأمن الدوائي والابتكار في الرعاية الصحية.