بلدية الفجيرة تستعد للمنخفض الجوي بـ 5 مضخات جديدة

أكملت بلدية الفجيرة استعداداتها لمواجهة تأثيرات المنخفض الجوي الذي يتوقع أن تشهده الدولة، بإجراءات استباقية شملت إضافة خمس مضخات جديدة، وزعتها مسبقاً على المناطق الأكثر عُرضة لتجمعات المياه، لضمان التدخل السريع، ومنع تراكمها في الشوارع والمناطق السكنية.

وأكد مدير عام البلدية، المهندس محمد سيف الأفخم، أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة، وضمن خطة طوارئ شاملة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز قدرة الاستجابة الفورية، مضيفاً أن الخطة تضمنت تجهيز تناكر وصهاريج مياه إضافية، وتنظيف شبكات تصريف الأمطار في مختلف الأحياء قبل بدء الهطول، إلى جانب تكليف فرق ميدانية بالعمل على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع والتدخل عند الضرورة.

وأشار إلى أن الإجراءات تستفيد من الخبرات المكتسبة خلال الحالات المطرية السابقة، مؤكداً أن التنسيق مع الجهات الخدمية يضمن سرعة معالجة أي تجمعات مائية، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وسلامة السكان.

وأكد إنجاز مشروع إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار بالكامل، بالتنسيق مع لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة، ومتابعة وتنفيذ دائرة الأشغال العامة والزراعة في الفجيرة، حيث جرى تقسيم الإمارة إلى ثلاثة قطاعات لتغطية مدينة الفجيرة بشكل كامل، وتمتد الشبكة الجديدة على مساحة 31.25 كيلومتراً مربعاً، وتشمل جميع الأحياء والمناطق، بطول يبلغ 77 كيلومتراً، وتابع أن تشغيل الشبكة يوفر تصريفاً سريعاً لمياه الأمطار، ويقلل بشكل كبير من فرص تشكل تجمعات مائية.

وشدد على أن فرق البلدية في حالة تأهب قصوى، وستباشر العمل فور بدء هطول الأمطار، سواء بتشغيل المضخات الإضافية أو إزالة أي عوائق من مصارف المياه، بهدف حماية الطرق والمرافق العامة، وتقليل فترة تأثير أي تجمعات مائية.

ودعت بلدية الفجيرة الأهالي والسائقين إلى الالتزام بتعليمات السلامة، وتجنب مواقع تجمعات المياه أو عبور الأودية أثناء جريانها، والإبلاغ عن أي تجمعات أو أعطال عبر مركز الاتصال أو القنوات الذكية للبلدية، لضمان سرعة الاستجابة، ورفع مستوى السلامة للجميع.