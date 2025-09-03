تراجع درجات الحرارة خلال سبتمبر الجاري

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، خلال شهر سبتمبر الجاري، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية، وسقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة.

وذكر تقرير السمات المناخية لشهر سبتمبر الذي أصدره المركز، أن سبتمبر يعتبر الشهر الأخير من شهور الصيف، وتبدأ معه درجات الحرارة في الانخفاض، خصوصاً أثناء الليل، وخلال النصف الثاني منه، ويبدأ فصل الخريف فلكياً في الـ23 من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي.

وأضاف أن تأثير منخفض الهند الموسمي يضعف ويتراجع تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية، تصاحبها رياح نشطة نسبياً، مثيرة للغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، وتظل الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار، خصوصاً على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة.

وأشار إلى أن الرياح الجنوبية الشرقية تسود مع نهاية الليل وأوقات الصباح، تتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر.

وتزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر، مقارنة بشهر أغسطس، خصوصاً مع النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 49%، ونتيجة لذلك تزداد فرص تكون الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

ويراوح متوسط درجات الحرارة خلال هذا الشهر ما بين 32.3 و34.2°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين و38.5 و40.6 °م، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26.8 و29.3 °م، وأعلى درجة حرارة كانت 51.1 °م في مخيرز سنة 2016، وأقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2015، وبلغت 16.5 °م.

وبلغ متوسط سرعة الرياح 11 كم/س، وأعلى سرعة رياح 92.2 كم/ س في الصاع سنة 2023، وأعلى هبة رياح 109.3 كم/س في مطار العين سنة 2008.

وبلغ متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 68% إلى 87%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17% إلى 29%.