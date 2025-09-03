شرطة دبي تستعرض المشاريع الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي

اطلع نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، على سير العمل في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وذلك خلال اجتماع حضره مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، اللواء الدكتور صالح مراد، ومدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، اللواء خالد ناصر الرزوقي، وعدد من كبار الضباط.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات المطروحة والحلول المقترحة لمعالجتها، إلى جانب استعراض المشاريع الاستراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، وخطط تطوير الموارد البشرية وتأهيلها من خلال التدريب المستمر لتمكين الكوادر من مواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة.

واطلع اللواء المهيري على المشاريع القائمة في مجالي العمل الجنائي والمروري، والجهود المبذولة للارتقاء بخدمات المتعاملين، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي وقيادتها الرشيدة.