توسيع نطاق الممر الذكي "السجادة الحمراء" في مطار دبي الدولي

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن خطة لتوسيع نطاق تشغيل الممر الذكي المعروف بـ"السجادة الحمراء" في مبنى 3 بمطار دبي الدولي، ليشمل المسافرين القادمين والمغادرين خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التوسيع ضمن جهود الإدارة، بالتعاون مع مطارات دبي، لتعزيز تجربة المسافرين وتسهيل إجراءات السفر عبر حلول ذكية ومتطورة.

وتتيح خدمة "السجادة الحمراء" للمسافرين اجتياز إجراءات الجوازات في غضون ثوانٍ معدودة، دون الحاجة لإبراز جواز السفر أو أي وثائق سفر أخرى.

ويتميز الممر الذكي بقدرته على خدمة ما يصل إلى 10 مسافرين في الوقت نفسه، ما يسهم في تسريع حركة العبور وتقليل الازدحام في صالات السفر.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية دبي للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتأكيدًا على مكانة مطار دبي الدولي كواحد من أكثر المطارات تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم.