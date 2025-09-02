تراجع درجات الحرارة خلال سبتمبر الجاري

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض خلال شهر سبتمبر الجاري، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية، وسقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة.

وتفصيلا ذكر تقرير السمات المناخية لشهر سبتمبر الذي أصدره المركز، أن شهر سبتمبر يعتبر الشهر الأخير من شهور الصيف، وتبدأ معه درجات الحرارة في الانخفاض خاصة أثناء الليل ، وخلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الخريف فلكيا فى الثالث والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهريا جنوبا نحو مدار الجدي.

وأضاف أن تأثير منخفض الهند الموسمي يضعف ويتراجع تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبيا مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا، وتظل الفرصة مهيأة لتكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار خاصة على المنطقة الشرقية ، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة.

وأشار إلى أن الرياح الجنوبية الشرقية تسود مع نهاية الليل وأوقات الصباح ، تتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر.

وتزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلا خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس خاصة مع النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 49 % ونتيجة لذلك تزداد فرص تكون الضباب/ الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

واستعرض تقرير المركز إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية، حيث بلغ يتراوح درجة الحرارة خلال هذا الشهر ما بين 32.3 و 34.2°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين و 38.5 و 40.6 °م، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26.8 و 29.3 °م، وأعلى درجة حرارة كانت 51.1 °م في مخيرز سنة 2016، وأقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2015 والتي بلغت 16.5 °م.

وبالنسبة للرياح، بلغ متوسط سرعة الرياح 11 كم/ساعة، وأعلى سرعة رياح 92.2 (كم/ س) في الصاع سنة 2023، وأعلى هبه رياح 109.3 (كم/س) في مطار العين سنة 2008.

وبالنسبة للرطوبة، بلغ متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 68 % إلى 87 ، متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17 % إلى 29 %.

وبالنسبة للضباب ، كان أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية في سنة 2014 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 14 أيام ضباب و 12 أيام ضباب خفيف.

وسجلت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 86.4 ملم في جبل حفيت سنة 2006.