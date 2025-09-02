بتوجيهات ومباركة رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن عن تعديل وزاري في حكومة الإمارات

بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «الإخوة والأخوات.. بعد اعتماد أخي رئيس الدولة، حفظه الله، نعلن اليوم عن تعيين الأخ أحمد الصايغ وزيراً للصحة في دولة الإمارات.. شاكرين خدمة الأخ القدير عبدالرحمن العويس في وزارة الصحة خلال السنوات الماضية والتي شهدت تغييرات مستمرة لتطوير المنظومة الصحية الاتحادية.. وسيستمر الأخ عبدالرحمن العويس معنا في حكومة الإمارات وزير دولة لشؤون المجلس الوطني.. كل التوفيق لهما في أداء واجباتهما الحكومية.. وكل السداد لجميع فِرَق العمل الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وتضمن التعديل الوزاري تعيين أحمد بن علي محمد الصايغ وزيراً للصحة ووقاية المجتمع، واستمرار عبدالرحمن بن محمد العويس في منصبه كوزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وشغل أحمد بن علي محمد الصايغ منصب وزير دولة بوزارة الخارجية، منذ سبتمبر 2018، حيث تولى ملف الشؤون الاقتصادية والتجارية، وتركزت جهوده على إعداد وتنفيذ خطط التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، إضافة إلى إدارة تعاملات الدولة مع الدول الآسيوية ورابطة الدول المستقلة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وفرص الاستثمار.

كما يتولى عدداً من المناصب الأخرى، أهمها عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وعضو مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للطبيعة - الصندوق العالمي للطبيعة، والرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي - البريطاني.

وشغل سابقاً العديد من المناصب المهمة في مختلف قطاعات حكومة الإمارات، من أبرزها منصب رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ورئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وعضو مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، وعضو مجلس إدارة مجموعة مبادلة، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول، كما تقلد مناصب عليا في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي للاستثمار.

ويحمل شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة «لويس آند كلارك» في الولايات المتحدة الأميركية.