شرطة دبي تضبط حافلة ركاب محمّلة بأسطوانات غاز

ضبطت الدوريات المرورية في شرطة دبي مركبة نقل جماعي من نوع «ميني باص»، مُحمّلة بكميات كبيرة من أسطوانات الغاز، بعد أن تمت إزالة مقاعدها، لاستيعاب هذا الكم من الأسطوانات بشكل مخالف وخطر.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، العميد جمعة بن سويدان، إن عملية ضبط المركبة حدثت أثناء تنفيذ الدوريات المرورية حملات تفتيشية في منطقة القوز الصناعية، وإن عملية التفتيش أظهرت وجود عشرات الأسطوانات المُخزنة داخل المركبة، وهو ما يُشكّل خطراً بالغاً على السائق ومستخدمي الطريق في حال وقوع اصطدام أو تسرب أو تخزين غير آمن، إذ قد يتسبب ذلك في انفجار أو اندلاع حرائق.

وبيّن بن سويدان أنهم اتخذوا إجراءات فورية بالتحفظ على المركبة وحجزها، وإحالة سائقها إلى الجهات المتخصصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مؤكداً أن شرطة دبي تولي أهمية قصوى لرصد مثل هذه السلوكيات الخطرة التي تهدد أمن الطريق وسلامة المجتمع، لافتاً إلى تكثيف الرقابة على الطرق الداخلية والخارجية، وتنفيذ حملات مرورية متواصلة لضبط المخالفين.

وحذّر سائقي المركبات من مخالفة قوانين السير والمرور، ودعاهم إلى الالتزام بالقواعد والقوانين، وعدم تحميل المركبات بالمواد الخطرة، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال تُعدّ جرائم يعاقب عليها القانون، وأن مخالفتها قد تتسبب في كوارث تهدد حياة الأفراد والمجتمع، كما دعا أفراد المجتمع إلى التعاون مع شرطة دبي عبر الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو سلوكيات متهورة على الطرق من خلال خدمة «كلنا شرطة» على الرقم (901) أو عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، مؤكداً أن الوعي المجتمعي والمشاركة الإيجابية يُمثّلان دعامة أساسية في تعزيز الأمن والسلامة المرورية على طرق الإمارة.