«طرق دبي» تنجز المرحلة الأخيرة من تطوير محطات خور دبي

دشّنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي محطتَي سوق دبي القديم والسبخة للنقل البحري، اللتين تخدمان شبكة النقل البحري في منطقة خور دبي، ضمن خطتها الشاملة لتطوير الخدمات الخاصة بالمنشآت التابعة للنقل البحري، بما ينسجم مع التطوّر الحاصل في الإمارة بمختلف القطاعات.

ويُشكل افتتاح المحطتين إضافة نوعية لقطاع النقل البحري في إمارة دبي، حيث يأتي إنجازهما في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة للنقل البحري 2020-2030، التي وضعتها الهيئة لتطوير منظومة النقل البحري، الذي يُعد وسيلة نقل حيوية في دبي، حيث بلغ عدد مستخدمي جميع وسائل النقل البحري 9.7 ملايين راكب في النصف الأول من العام الجاري.

وخضعت المرحلة الأخيرة من المشروع إلى أعمال تطويرية، على غرار أعمال تطوير محطة بر دبي ومحطة سوق ديرة القديم في المرحلة السابقة، التي روعي فيها الحفاظ على الهوية التراثية، وتوفير مرافق خدمية للمتعاملين، وزيادة مناطق الانتظار المظللة، إضافة إلى مواقع استثمارية تخدم مستخدمي العبرات.

وتضمن جزء من الخطة التطويرية لهذه المرحلة زيادة في مساحة منطقة الانتظار المظللة بنسبة 50%، وتوفير مساحات استثمارية وتنفيذ متطلبات «كود دبي لأصحاب الهمم»، وتطوير الإنارة والمرسى البحري بمواد مستدامة صديقة للبيئة، كما تضمنت التطويرات إنشاء استراحة مكيّفة لسائقي العبرات التراثية الخشبية، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الرفاهية وتحسين بيئة العمل للعبارين (سائقو العبرات) لضمان راحتهم ودعم كفاءتهم التشغيلية.

ونُفِّذت المحطتان بشكل متوازٍ بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الموارد، وتحسين النتائج المالية وزيادة الكفاءة الاقتصادية، وقد وُضِعَت خطة لعمليات التشغيل، بحيث لا تؤثر في مواعيد الرحلات ولضمان أمن وسلامة الركاب، وعدم تأثر الحركة الملاحية والتشغيلية في المحطتين.